La Bbox Fibre Wi-Fi 6E est disponible et Bouygues Telecom révise ses offres

En marge de l'arrivée de la Bbox Fibre Wi-Fi 6E, les offres fibre optique de Bouygues Telecom connaissent des évolutions avec une hausse du côté des débits et des prix.

La veille de la présentation de la Livebox 6 par Orange qui est associée à l'offre Livebox Max Fibre, Bouygues Telecom avait annoncé l'arrivée d'une Bbox Fibre avec Wi-Fi 6E. Profitant d'une nouvelle carte Wi-Fi à cet effet, le modem-routeur est aujourd'hui disponible dans le cadre de la gamme Bbox ultym Fibre.

Avec décodeur TV Bbox 4K HDR, l'offre Bbox ultym Fibre est proposée à 29,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois (engagement de 12 mois). Un tarif à la hausse puisque sans la Bbox Fibre Wi-Fi 6E, cette offre était auparavant à 28,99 € par mois la première année, puis 46,99 € par mois.

Bouygues Telecom en profite pour revoir également le débit montant à la hausse. Il passe de jusqu'à 600 Mbps (débit maximum théorique) à 900 Mbps. Pour le débit descendant, il demeure à jusqu'à 2 Gbps.

Hausse aussi pour Bbox fit et Bbox must

Sans la Bbox Fibre Wi-Fi 6E, il y a également du changement en fibre optique concernant les offres Bbox fit et Bbox must avec une augmentation pour les débits… et les prix.

Pour l'entrée de gamme avec Bbox fit, les débits descendant et montant sont annoncés à jusqu'à 400 Mbps, contre auparavant 300 Mbps en débit descendant et 200 Mbps en débit montant. Le prix reste à 15,99 € par mois pendant 12 mois, puis grimpe de 1 € par rapport à l'ancienne proposition à 30,99 € par mois.

Concernant Bbox must, le débit descendant demeure à jusqu'à 1 Gbps alors que le débit montant est à jusqu'à 700 Mbps au lieu de 400 Mbps. Pour le prix, il est inchangé à 22,99 € par mois la première année, puis connaît aussi une augmentation de 1 € à 40,99 € par mois.