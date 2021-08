Bouygues Telecom lance sa Bbox Smart TV à 199 € au lieu de 799 € pour la rentrée !

Depuis plusieurs mois, Bouygues Telecom et Samsung se sont associés pour lancer une nouvelle offre internet : la Bbox Smart TV. L’idée est d’intégrer le modem dans la TV via l’application B.TV+ permettant d’accéder aux services de l’opérateur.

Grâce à cela, vous avez moins de matériel à installer, moins de câbles qui traînent et vous pouvez vivre une expérience Android TV grâce à l’application dédiée donnant accès à plus de 150 chaînes et 14 services de replay.

L’offre Bbox Smart TV permet donc de s’équiper d’un téléviseur Samsung 4K connecté à un super tarif avec une souscription à un forfait Bbox Fibre.

La TV Samsung QLED 4K UHD est ainsi proposée en trois tailles :

43 pouces : à 199 € au lieu de 799 €

au lieu de 799 € 55 pouces : à 399 € au lieu de 999 €

au lieu de 999 € 65 pouces : à 599 € au lieu de 1299 €



Pour bénéficier de cette promotion, il faut souscrire à l'une de deux offres ci-dessous proposées par Bouygues Télécom :

Bbox must Smart TV à 39,99 € par mois avec un débit descendant de 1 Gb/s et montant de 400 Mb/s

par mois avec un débit descendant de 1 Gb/s et montant de 400 Mb/s Bbox ultym Smart TV à 46,99 € par mois avec un débit descendant de 2 Gb/s et montant de 600 Mb/s

Après la souscription de votre offre, vous pourrez commander votre Smart TV directement sur le site officiel de Samsung au prix réduit. Vous recevrez ensuite votre Smart TV dans la dimension de votre choix sous 2 à 10 jours ouvrés.





