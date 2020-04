Bouygues Telecom baisse les tarifs de ses forfaits mobiles en réponse à RED by SFR

La concurrence est rude dans le domaine de la téléphonie mobile, et notamment entre les deux géants SFR (via sa filiale RED) et Bouygues Télécom (à travers ses forfaits B&You).

Alors que RED proposait il y a quelques jours le retour du forfait 60 Go à 12 € par mois avec option SFR TV, Bouygues Télécom se devait de réagir, et c'est chose faite avec 3 nouveaux forfaits ! Ces derniers voient leur prix baisser par rapport à la semaine dernière mais au détriment de la quantité de data ou de la perte d'options, on ne peut pas tout avoir...

Le premier forfait, valable jusqu'au 14 avril, est un forfait mobile proposant 60 Go de data affiché à seulement 11,99 € par mois (la semaine dernière c'était 13,99 € pour 75 Go) Comme d'habitude il est sans engagement et sans variation du prix dans le temps. Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM et 60 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le second forfait, valable jusqu'au 19 avril, est un forfait mobile proposant 75 Go de data à 13,99 € par mois (la semaine dernière c'était 15,99 € pour 60 Go mais avec accès internet illimité le week-end). Comme le précédent, ce forfait est sans variation de prix et reste sans engagement. Vous aurez accès à 75 Go de data en France métropolitaine dont 8 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des Appls, SMS/MMS illimités dans les mêmes destinations.

Enfin, le dernier forfait est valable jusqu'au 19 avril et est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous pourrez bénéficier 100 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations.

Signalons que pour tout abonnement à un forfait B&You, un abonnement Spotify Premier vous est offert pendant 3 mois, puis passera à 9,99 € par mois si vous souhaitez le conserver.

