Le gouvernement veut mettre votre box Internet en veille

Présenté hier par le gouvernement et fruit de concertations, le plan de sobriété énergétique prône des mesures dans tous les sens à appliquer par l'État, les entreprises, les collectivités et les citoyens. L'objectif global fixé est de baisser de 10 % la consommation d'ici 2024.

Pêle-mêle, une sensibilisation aux écogestes, une information sur la météo de l'électricité (EcoWatt), baisser la température dans les bâtiments, lieux publics et pour des équipements sportifs, réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire dans les bureaux, limiter l'éclairage public, favoriser le covoiturage grâce à un bonus à l'inscription sur une plateforme, un bonus des énergéticiens pour les ménages qui maîtrisent leur consommation d'énergie…

L'État cherche à se montrer exemplaire en incitant par exemple au télétravail. Pour les agents utilisant leur véhicule de service lors de trajets professionnels non urgents, une mesure de limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute doit faire économiser 20 % de carburant.

La box Internet et le décodeur TV du foyer concernés

Un volet du plan de sobriété énergétique est consacré au numérique. Il souligne le développement de filières de reconditionnement, les engagements pour des datacenters comme la limitation du recours à la climatisation, un bilan carbone des entreprises du numérique afin d'accélérer la transition énergétique.

Il est également indiqué que la consommation énergétique des lignes fixes est divisée par trois avec le passage à la fibre optique, tandis que la 5G consomme 10 fois moins d'énergie que la 4G. Pour les opérateurs télécoms, ils définiront les " critères d'un paramétrage des box Internet et des décodeurs TV pour une mise en veille en cas de non-utilisation. "

Plan de sobriété du numérique ?



▶️Data centers : Limitation de la climatisation pour économiser 7 à 10% d’énergie



▶️Télécoms : mise en veille des box et décodeurs en cas de non-utilisation



▶️Startups : bilan carbone pour les prochains lauréats Next40/FT120 pic.twitter.com/HGpwNyHt7B — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 6, 2022

En se basant sur une étude Green IT, le gouvernement avance qu'une box Internet consomme en moyenne 158 kWh d'électricité par an, voire jusqu'à 300 kWh pour certains modèles. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la consommation moyenne annuelle d'une box Internet dans un foyer est de 97 kWh et 87 kWh pour un décodeur TV. Deux fois moins qu'un téléviseur pour les appareils du salon.

Les opérateurs télécoms réceptifs

Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ont déjà communiqué sur leurs efforts en la matière. Ils mettent en avant l'intérêt de privilégier le Wi-Fi à domicile par rapport à l'Internet mobile, la coupure du Wi-Fi quand il n'est pas nécessaire, mettre en veille profonde le décodeur TV ou éteindre la box Internet non utilisée.

Des mises à jour pour la mise en veille profonde - ou la faciliter - du décodeur TV vont par exemple être déployées par Free et SFR. Orange va aussi sensibiliser par SMS au sujet de l'extinction d'une Livebox quand elle est n'est pas utilisée.