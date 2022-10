TrackMyWatt : la consommation d'électricité en temps réel, par le créateur de CovidTracker

Après s'être fait connaître durant la pandémie de coronavirus avec ses outils de suivi CovidTracker et ViteMaDose, Guillaume Rozier s'attaque maintenant à la problématique du suivi de la consommation d'électricité en France cet hiver avec une nouvelle plateforme à visée pédagogique.

Baptisée TrackMyWatt, elle reprend les données officielles fournies par RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité et les organise de façon à en avoir une vue claire et informative sous forme de suivi en temps réel et de comparaison par rapport aux périodes antérieures.

Un nouvel outil de suivi en temps réel

Dans un premier temps, la plateforme de suivi de consommation électrique en temps réel propose trois indicateurs : la puissance électrique consommée actualisée par quart d'heure, l'énergie consommée depuis le 1er du mois et les pics de puissance par mois (la plus haute valeur de puissance électrique pour un mois donné).

D'autres marqueurs seront ajoutés ces prochains mois, pour le suivi de la consommation électrique mais aussi pour d'autre énergies, de manière à avoir une vision globale de la consommation d'énergie en France.

Dispositif Ecowatt chez RTE

Le gestionnaire RTE dispose de son propre dispositif Ecowatt pour le suivi de la consommation d'électricité et sa "météo" (vert, jaune, rouge) sera diffusée durant les journaux télévisés sur les chaînes nationales.

Passer à l'orange, voire au rouge, signalera que le réseau électrique est très sollicité et necessitera de renforcer les mesures de sobriété énergétique et les éco-gestes pour éviter des coupures d'électricité ponctuelles, voire le fameux black-out général, qui reste très improbable même dans le cas d'un hiver très froid, selon les prévisions actuelles.

L'outil TrackMyWatt pourra venir en complément de ces informations pour mieux comprendre la situation et observer les conséquences des mesures éventuellement prises.

Il est ainsi également possible de suivre précisément (jusqu'à la demi-heure près) sa consommation électrique personnelle via les compteurs Linky et adapter ses usages en conséquence pour éviter les heures de pic de consommation.