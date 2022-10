SFR va plonger votre décodeur TV en veille profonde

SFR incitera ses clients à éteindre leur box Internet et va déployer une mesure spécifique et automatique pour ses décodeurs TV.

Après Bouygues Telecom et Orange, c'est au tour de SFR via sa maison-mère Altice France d'annoncer des mesures de sobriété énergétique et de sensibilisation de ses clients aux écogestes numériques. Des conseils seront notamment diffusés auprès des abonnés de l'opérateur télécom.

Le but sera d'encourager par exemple le recours au Wi-Fi à domicile (et donc l'accès Internet fixe) qui est moins énergivore que le trafic de data avec les antennes-relais. Une manière de soulager le réseau mobile susceptible d'être confronté à des situations tendues en raison de la crise énergétique.

On se souviendra qu'une telle incitation en faveur du réseau Wi-Fi domestique avait déjà été largement relayée par les opérateurs, mais dans un contexte différent qui était celui du confinement lors de la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agissait à l'époque de préserver la bande passante pour les usages de télétravail.

De son côté, SFR s'engage à effectuer une revue complète des paramétrages de son réseau mobile afin de diminuer sa consommation en fonction du trafic. SFR agit aussi sur l'architecture de son réseau et jusqu'au déploiement du solaire pour l'alimentation des sites.

Pour la box Internet et le décodeur TV

Parmi d'autres conseils aux clients, SFR va inciter ses abonnés à éteindre leur box Internet si elle n'est pas utilisée. Et pour ses décodeurs TV, SFR déploiera en novembre la mise en veille automatique profonde. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté dans la mesure où la mise en veille profonde est déjà proposée dans les réglages avec les décodeurs TV SFR… encore faut-il le savoir.

Selon SFR, le mode de mise en veille profonde permet de faire économiser jusqu'à 90 % de l'énergie consommée par l'appareil. La contrepartie sur le plan pratique est une remise en service un peu plus longue que dans le cadre d'une mise en veille légère.

EcoWatt et EcoGaz sur BFM

Outre SFR, le groupe Altice France englobe les chaînes de télévision BFM et RMC. Elles feront la promotion de la sobriété énergétique, avec des reportages et programmes en ce sens.

De la même manière que TF1 et France Télévisions, un partenariat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE est de la partie pour son dispositif EcoWatt.

À partir du 1er novembre, les chaînes BFM afficheront ainsi en temps réel les alertes et conseils du dispositif EcoWatt. Cette météo de l'électricité s'accompagnera en plus des alertes et conseils du dispositif EcoGaz du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel GRTgaz.