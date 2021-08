La maison-mère de TikTok rachète un fabricant de casques de réalité virtuelle

Propriétaire de TikTok, le groupe chinois ByteDance jette son dévolu sur Pico Interactive qui développe et fabrique des casques de réalité virtuelle avec une présence aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

Le montant du rachat n'a pas été divulgué. Dans une déclaration transmise à CNBC, ByteDance écrit que : " La suite complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l'expertise approfondie de l'équipe, soutiendront à la fois notre entrée dans l'espace de la réalité virtuelle et notre investissement à long terme dans ce domaine émergent. "

Pico Interactive propose notamment des casques de réalité virtuelle autonomes Neo 3 Pro et Neo 3 Pro Eye avec six degrés de liberté à 699 $ et 899 $. Avec 6 Go ou 8 Go de RAM, ils sont équipés d'une plateforme Snapdragon XR2 de Qualcomm et disposent d'un écran LCD unique de 5,5 pouces avec une définition de 3 664 x 1 920 pixels, résolution de 773 ppp et taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le marché professionnel est principalement ciblé, mais Pico Interactive prend également en charge les outils et services SteamVR via sa solution logicielle Pico VR Streaming Assistant. Elle peut diffuser des jeux SteamVR.

Selon des chiffres du cabinet IDC, Pico Interactive était le troisième plus grand fabricant de casques de réalité virtuelle au premier trimestre, derrière Oculus (Facebook) et DPVR.