La calculatrice de Windows 10 sur Linux

L'application Calculatrice de Windows 10 (Windows Calculator) a fait l'objet d'un portage sur Linux et peut être installée depuis le Snap Store de Canonical pour Ubuntu. Une curiosité, même si les applications de calculatrice ne manquent pas sur Linux.

Un tel portage prend le nom de Uno Calculator. C'est en référence à la plateforme Uno qui a été utilisée. Elle permet des créer des applications natives sur mobile, ordinateur et en WebAssembly avec C# et XAML comme seul code base.

Il faut aussi rappeler qu'en 2019, Microsoft avait décidé de publier sur GitHub le code source de la Calculatrice Windows. C'est cette publication en open source qui a été à l'origine de l'apparition d'un mode graphique pour Windows Calculator.



À noter que le mode graphique n'est pas proposé par Uno Calculator.