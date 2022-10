Le Call of Duty de 2025 va encore diviser les fans

Alors que Modern Warfare 2 vient de boucler sa phase de bêta, voilà que les fuites arrivent déjà autour du Call of Duty de 2025.

Activision prépare actuellement la sortie de Modern Warfare 2 qui fera suite au remake de Modern Warfare, l'un des épisodes les plus populaires de ces dernières années au sein de la franchise, Vanguard n'ayant pas rencontré le succès attendu.

Rappelons que Modern Warfare 2 devrait être un projet de longue haleine puisqu'Activision a fait le choix de réduire la voilure autour de la franchise et d'exploiter le titre jusqu'en 2024. Aucune sortie majeure n'est prévue en 2023 du coté de COD qui s'offrira un peu de temps pour faire resurgir l'attente des joueurs.

Une pause en 2023 pour mieux repartir dès 2024

Néanmoins, Treyarch planche bien sur son propre volet qui sortira en 2024 et un autre CoD est prévu également pour 2025 et c'est ce dernier qui fait l'objet d'une fuite.

Confié à Sledgehammer Games, le titre mettrait de côté le théâtre des guerres mondiales pour miser sur une temporalité plus futuriste. Il s'agirait en essence d'une suite à Call of Duty : Advanced Warfare qui se présentait toutefois comme l'un des épisodes ayant le plus divisé les fans, malgré des critiques assez positives.

Selon des rumeurs, il était initialement prévu que le titre soit une suite pour Vanguard, mais les mauvais scores du jeu ont réorienté Sledgehammer vers un projet bien différent.