La caméra d'action Insta 360 One X2 à 360€ au lieu de 490€ mais aussi...

Aujourd'hui, on met en avant la caméra Insta360 ONE X2 qui est capable de prendre des photos sur 360° et des vidéos immersives grâce à ses deux caméras de 5,7 K. Elle est accompagnée de son trépied, de sa perche à selfies et aussi de beaucoup d’accessoires pour la fixer sur soi ou sur un vélo par exemple. On note la présence d’un petit écran LCD afin de mieux cadrer ce que l'on souhaite filmer.

La caméra Insta360 ONE X2 est aussi capable d'enregistrer les sons sur 360°. Elle possède la certification IPX8 et permet de prendre des images sous l'eau jusqu’à 10 mètres de profondeur, mais aussi d’avoir des rendus stabilisés grâce à la technologie Flowstate. Elle est capable de figer des scènes d’action avec une très bonne qualité et pour finir, la fonction Ghost Town offre la possibilité de produire une photo en effaçant les individus.

La One X2 peut être associée à votre téléphone afin de créer des Lives en direct ou pour créer des conférences.

Sur AliExpress, la caméra Insta360 ONE X2 est au prix réduit de 427 € au lieu de 490 € grâce au code SDFRG151 avec en cadeau une carte microSD de 64 Go offerte et la livraison gratuite depuis la France.





D'autres bons plans sont disponibles comme avec l'écran PC gamer Acer Nitro avec 42% de réduction ou encore trois imprimantes 3D en forte promotion avec la superbe Sidewinder X1, et les Anet A8 Plus et Tronxy X5SA Pro.