Trois imprimantes 3D en forte promotion avec la superbe Sidewinder X1, et les Anet A8 Plus et Tronxy X5SA Pro

Nous vous parlons souvent de la Artillery Sidewinder X1 que nous avons testée et que nous ne pouvons que vous recommander. Elle est aujourd'hui en promotion donc autant en profiter !

Elle possède un châssis all in one avec écran tactile couleur, un montant en aluminium surdimensionné pour une meilleure stabilité, et des drivers TMC 2208. Son volume d'impression est de 300 x 300 x 400 mm. Elle possède de nombreuses fonctionnalités comme une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, une LED permettant d'éclairer la zone d'impression..

La Sidewinder X1 possède un plateau en verre type Ultrabase et intègre un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

L'imprimante 3D Artillery SideWinder-X1 est en promotion à seulement 199,99 € chez Cafago avec le coupon DE833 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Poursuivons avec l'imprimante 3D Anet A8 Plus qui est plus destinée à l'entrée de gamme et aux personnes souhaitant s'initier sans trop débourser. Elle n'en possède pas moins de très belles caractéristiques. Elle possède un cadre en alliage d'aluminium et un affichage de contrôle LCD déplaçable.

Le volume d'impression est de 300 x 300 x 350 mm et elle intègre plusieurs optimisations au niveau de la buse, du plateau en verre, des protections de la carte-mère contre les chocs électriques et du système de chargement du filament pour faciliter faciliter l'approvisionnement ou changer de filament.

Vous trouverez l'imprimante 3D Anet A8 Plus à seulement 112 € chez Cafago en vente flash et avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Finissons avec l'imprimante 3D TRONXY X5SA PRO 3D qui propose une grande surface d'impression en aluminium de 330 x 330 x 400 mm. Elle permet de faire automatiquement la mise à niveau pour éviter les soucis de nivellement, mais aussi la détection de fin de filament afin de réduire les accidents et évitez les interruptions d'impressions.

Elle prend en charge pas mal de filaments différents comme le TPU, le flexible, ou encore le PETG. On note la présence d'un écran tactile de 3,5" qui permet de contrôler plus facilement et rapidement son imprimante. Elle offre un bon rapport qualité / prix.

Sur le site de Tomtop, l'imprimante 3D TRONXY X5SA PRO 3D est prix réduit de 217 € en vente flash avec une livraison depuis l'Allemagne.





Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec d'une part des prix CASSÉS sur un PC portable ACER, un routeur Linksys et une souris Logitech ou encore le vélo électrique pliable et puissant NIUBILITY B14 : accompagné de son application.