Bon plan : de nombreuses caméras et objets connectés de sécurité en promotion

Rien n'est plus confortable que de se sentir en sécurité chez soi, c'est pour quoi nous avons fait un récapitulatif de toutes les promotions disponibles sur les caméras et kits de sécurité !

Le bon plan du jour concerne de nombreuse caméra et objets connectés de sécurité dont le kit Alfawise Z1 qui est composé de 4 produits pour un prix très modique pour vous permettre de vous sentir en sécurité chez vous.

Vous y retrouverez une passerelle intelligente Wi-Fi Zibgbee que vous pourrez gérer depuis votre téléphone grâce à l'application Smart Life. Cette passerelle va permettre d'étendre la transmission jusqu'à 90 mètres pour garder vos appareils connectés entre eux. Ensuite, le capteur magnétique de portes et fenêtres va vous indiquer l'état de ces dernières où que vous soyez grâce à sa prise en charge d'Amazon Alexa et du Google Assistant. Le capteur corporel, quant à lui, va détecter la présence d'un corps humain dans la zone indiquée quand vous êtes absent de chez vous et enfin, vous trouverez le capteur de température et d'humidité.

Le kit de sécurité Z1 d'Alfawise est actuellement proposé à 30 € grâce au code promotionnel ALFAWISEZ1SH.

Mais ce n'est pas le seul produit concernant la sécurité à être en promotion chez Gearbest :

Xiaovv Caméra IP Code promo: Vente flash Quantité: 200

Stalwall N648 Caméra Code promo: Vente flash Quantité: 200

Stalwall N817 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Webcam Xiaomi Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise N816 Code promo: 11N816IPC11 Quantité: 200

Spedal 920 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

