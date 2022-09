Canal+ et coupure des chaînes TF1 : le gouvernement se fait entendre

Depuis le 31 août, le groupe Canal+ a cessé la diffusion des chaînes du groupe audiovisuel TF1. TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI ne sont ainsi plus disponibles sur le service myCanal et via le décodeur de Canal+, mais aussi dans le cadre de l'offre TNT Sat. Cette dernière permet de recevoir les chaînes de la TNT par le satellite ASTRA dans les zones où la couverture hertzienne n'est pas satisfaisante.

Le groupe Canal+ se dit contraint de renoncer à la diffusion de ces chaînes pour les abonnés faute du renouvellement du contrat de distribution, et pointe du doigt les exigences commerciales du groupe TF1.

" Le groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement d'une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT. […] Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le groupe CANAL+, partenaire de longue date du groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes, ne disposant plus du droit de le faire ", écrit Canal+.

De son côté, le groupe TF1 dit prendre acte et déplorer fortement la décision du groupe Canal+, tout en restant ouvert aux discussions afin de trouver rapidement un accord.

" Alors que le groupe TF1 est distribué par l'ensemble des distributeurs Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto, Canal+ n'a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu'ils payent dans leur abonnement ", déclare TF1.

MyCanal : MyTF1 a disparu de la TNT incluse

Canal+ contre TF1 : la ministre de la Culture fait pression

Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a adressé une lettre à Maxime Saada, le président et patron du groupe Canal+. Dans sa missive consultée par l'AFP, elle en appelle au " sens des responsabilités et de l'intérêt général ", tout en soulignant ne pas vouloir interférer dans ce qui relève d'un différend commercial.

Pour la ministre, le point sensible de cette affaire est " l'accès de tous les publics à l'offre gratuite de la télévision numérique terrestre. " Un accès qui est compromis avec l'impact de la rixe entre les deux groupes sur l'offre TNT Sat.

Elle indique que cette situation " n'est pas conforme à l'intention du législateur qui était de garantir une couverture intégrale du territoire par la TNT en obligeant les chaînes de la TNT à mettre leur signal gratuitement à disposition d'un distributeur satellite qui en fait la demande. " Elle évoque la situation de centaines de milliers de foyers.

Le patron de Canal+ reste droit dans ses bottes

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Maxime Saada indique que les relations entre les groupes Canal+ et TF1 sont des relations commerciales dans lesquelles les pouvoirs publics ne peuvent pas s'immiscer.

Il dévoile par ailleurs que le groupe TF1 demande une augmentation de 50 % de sa rémunération pour un accès aux mêmes contenus qu'aujourd'hui. En 2018 et après une crise similaire, un accord avait finalement été trouvé pour la rémunération des chaînes gratuites ou du moins des services de TF1 (replay et autres).

Cette fois-ci, le contexte du projet de fusion entre les groupes TF1 et M6 - qui n'existait pas en 2018 - vient s'ajouter.

" Si le groupe TF1 nous demande aujourd'hui une telle augmentation, qu'adviendra-t-il lorsqu'il sera conforté dans sa position dominante à l'issue de la fusion avec M6 et que nous ferons face à un seul acteur fusionné ? Je le redis, les chaînes gratuites de la TNT - telles que celles du groupe TF1 - sont gratuites pour l'ensemble du public et doivent le rester. […] Le groupe TF1 a un sentiment de toute-puissance du fait de sa position dominante, et ce avant même une possible fusion. "