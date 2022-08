Cartes graphiques : la baisse des ventes est toujours violente (et les CPU ne vont pas mieux)

Le contexte est toujours difficile pour les ventes de cartes graphiques et CPU. Les nouvelles générations vont-elles stopper l'hémorragie ?

Après les deux années fastes de la pandémie, la situation s'est retournée pour les ventes de cartes graphiques et de processeurs. Les marchés grand public affichent des signes de saturation, les marchés professionnels tempèrent et les deux regardent avec inquiétude les incertitudes économiques et la montée de l'inflation.

Le deuxième trimestre a subi une nouvelle phase de décroissance, selon les chiffres de Jon Peddie Research. Par rapport au premier trimestre déjà déclinant, les ventes de cartes graphiques (dédiées et intégrées) ont encore reculé de 15%.

En attendant des temps plus propices

Les ventes de GPU dédiés sont particulièrement menacées et n'ont représenté que 10,4 millions d'unités (-22,6% par rapport au trimestre précédent), ce qui reste malgré tout un niveau supérieur à celui d'avant pandémie.

Nvidia a connu une réduction de ses ventes particulièrement violente, de plus de 25% sur la période, tandis que AMD a limité la casse en ne décrochant que de 7,6%. De son côté, Intel connaît ses premières ventes de GPU dédiés avec une progression de près de 10%, mais sur des volumes marginaux.

Parallèlement, les ventes de CPU pour PC sont en recul de 7% par rapport au trimestre précédent et de 33,7% par rapport à la même période l'an dernier. Le marché est grippé et il reste à voir si les nouveaux processeurs et GPU qui vont déferler en fin d'année relanceront l'activité.

Les analystes de Jon Peddie notent que les fabricants de PC et les distributeurs ont plus sensiblement réduit leurs commandes, peut-être en raison de stocks excendentaires à écouler.