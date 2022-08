Nvidia : la soupe à la grimace avec la fin de l'essor des cryptos et la baisse des ventes de GPU

L'ère des grandes progressions s'achève alors que les cryptomonnaies ne se relèvent pas et que les ventes de GPU traînent la patte avant l'arrivée des nouvelles générations.

Après la flamboyance des derniers trimestres marquée par la forte progression des cryptomonnaies et une demande accrue en cartes graphiques de tous genres pendant la pandémie, la situation se normalise et ne permet plus aux spécialistes des GPU d'afficher d'insolentes croissances.

Le marché des cryptomonnaies s'est stabilisé à un point bas, conduisant les mineurs à se débarrasser rapidement de leurs cartes graphiques qui inondent désormais le marché d'occasion, faisant baisser les prix, tandis que les efforts de production de GPU initiés pendant la pénurie de composants se soldent par des excès de stock malvenus avant l'arrivée des nouvelles générations de cartes graphiques qui risquent d'être pénalisées par la baisse des ventes de PC observée depuis plusieurs trimestres.

Nvidia ne peut que constater le retournement du marché dans ses résultats financiers avec une baisse de l'ensemble de ses branches d'activité. Les revenus progressent de 3% sur un an mais le bénéfice net est en recul de 72%, tandis que les dépenses opérationnelles se sont accrues de 36%.

Trop d'Ampere, bientôt du Lovelace

Le CEO Jensen Huang a confirmé que Nvidia bataillait actuellement avec ses excès de stocks de GPU Ampere / RTX 30 tout en préparant le lancement de la génération suivante Ada Lovelace / RTX 40.

Et justement, il donne déjà rendez-vous pour la GTC 2022 en septembre qui permettra de lever le voile sur Lovelace et ses nouvelles cartes graphiques qui seront lancées avant la fin de l'année.

Avec des prévisions de résultats toujours molles sur le trimestre en cours et la confirmation d'un changement de cycle économique compliqué par les craintes de récession et la montée de l'inflation, le cours de Nvidia a perdu 5%.