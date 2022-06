Ventes de cartes graphiques : le grand recul

Les deux dernière années ont été électriques pour les ventes de CPU et de GPU avec une forte demande et des capacités de production qui ont peiné à suivre. La fin de la pandémie, le rééquilibrage de la production et la moindre pression du cryptominage, alors que les monnaies virtuelles ont perdu de leur valeur, entraînent une baisse des ventes en ce début d'année.

Selon les données du cabinet Jon Peddie Research, les ventes de GPU, en particulier, ont reculé de 6% entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ce qui peut être attribué en partie à des facteurs saisonniers, mais elles ont surtout dévissé de 19% sur un an, tout en représentant un volume de 96 millions d'unités sur le trimestre.

Dans ce contexte, les parts de marché des grands acteurs évoluent. Nvidia et AMD ont renforcé leur emprise sur le marché (21% et 19% respectivement, contre 15% et 17% il y a un an) tandis qu'Intel, avec ses GPU intégrés, a perdu du terrain : 60% de part de marché vs 68% il y a un an.

Les cartes graphiques dédiées Intel ARC doivent encore faire leurs preuves et être largement disponibles pour commencer à impacter ce décompte.

Correction de marché, perspectives positives

Si l'on observe le segment spécifique des GPU dédiés, Nvidia continue de se tailler la part du lion avec 78% de part de marché, contre 17% pour AMD, Intel se faisant une petite place avec 4% de part de marché qui devrait augmenter ces prochains trimestres si les promesses de lancements des GPU pour PC de bureau durant l'été sont tenues.

Les ventes de CPU ont connu une décroissance similaire, indique Jon Peddie Research, avec un recul de 10,8% d'un trimestre sur l'autre mais surtout de 26,2% sur un an.

Malgré ces reculs qui constituent plus des corrections de l'emballement du marché, les analystes conservent une perspective positive pour les ventes de GPU dont la croissance annuelle lissée reste estimée à plus de 6% ces prochaines années.