Les prix des cartes graphiques gaming pourrait baisser avec la chute des valeurs des cryptomonnaies

Fin 2020, les nouvelles générations de cartes graphiques gaming ont été dévoilées chez Nvidia (RTX 30) et AMD (Radeon RX 6000) avec le même scénario : l'impossibilité de les trouver en stock ou alors à des tarifs deux à trois fois supérieurs au prix de référence, et parfois bien plus en fonction de la spéculation et de l'appétit des scalpers.

Sur la même période, une énorme poussée des cryptomonnaies a fait s'envoler les valeurs de plusieurs monnaies virtuelles, battant record sur record en quelques semaines en début d'année 2021.

Cette tendance a conduit les cryptomineurs à jeter leur dévolu sur ces nouvelles cartes graphiques, accentuant encore la tension d'une demande déjà forte du fait de la crise sanitaire et de nouvelles habitudes induites par les confinements et le télétravail.

25% des cartes graphiques gaming auraient ainsi été récupérées au premier trimestre 2021 pour du minage, selon les données de Jon Peddie Research. La forte ascension de la valeur des cryptomonnaies a toutefois marqué le pas depuis avril-mai tandis que la Chine a pris des mesures pour limiter l'activité de cryptominage dans le pays où elle avait pris un essor fulgurant.

Ces repositionnements devraient réduire la demande chinoise en GPU et commencer à faire baisser les prix des cartes graphiques, selon ASRock, l'un des partenaires de Nvidia.

La Chine comptant pour 65% de l'activité de minage de bitcoin, les décisions de durcissement de la réglementation ont un effet puissant qui peut se répercuter dans différents secteurs.

A voir donc s'il y aura un effet tant sur les prix que sur la disponibilité des cartes graphiques de dernière génération, à moins que les cryptomonnaies ne connaissent une nouvelle surchauffe ces prochains mois.