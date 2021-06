Un quart des cartes graphiques parties vers le cryptominage au premier trimestre

Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer la rareté et le prix élevé des cartes graphiques récentes : une forte demande naturelle dans un contexte de pandémie favorable aux dépenses gaming mais aussi compliqué au niveau production par les mesures sanitaires, des difficultés de production exacerbées par la pénurie de semiconducteur mais aussi la demande générée par le cryptominage alors que les monnaies virtuelles ont connu un fol essor entre fin 2020 et début 2021.

Sur ce dernier point, un peu nébuleux, le cabinet Jon Peddie Research apporte une première estimation de son impact en affirmant que 25% des GPU AiB (Add-in Boards) sont partis vers le secteur du cryptominage au premier trimestre 2021, soit un volume de 700 000 unités.

Même si les chiffres sont approximatifs, il estime que l'effet du cryptominage, et en particulier du minage d'ETH, bien adapté à l'utilisation de GPU gaming et dont la valeur a fait un bond en début d'année, a bien joué un rôle important dans la montée des prix (conjuguée à la hausse des tarifs de certains composants comme la mémoire dédiée GDDR ou les régulateurs de tension) et la rareté des cartes graphiques sur le marché, au milieu des bots et des scalpers.

Ces 700 000 unités, composées essentiellement de cartes graphiques de haut et milieu de gamme, représentent un pactole de 500 millions de dollars pour les fabricants et concepteurs de GPU. Difficile donc pour eux de blâmer les cryptomineurs malgré les tensions du marché et la tendance du "Paper Launch" avec des présentations de nouvelles cartes graphiques gaming aux caractéristiques alléchantes...que les gamers peinent à obtenir, et souvent au double voire au triple du prix de référence, même plusieurs mois après la commercialisation.

Malgré tout, ce pactole profite surtout aux AIB et Nvidia, dans un effort pour ne pas trop sacrifier les joueurs, a commencé à prendre des mesures avec un bridage du minage ETH intégré dans ses nouveaux GPU et le développement d'une gamme de composants CMP dédiés au cryptominage.

De son côté, AMD a choisi de ne pas prendre de mesures et de laisser le marché se réguler seul, au risque de perdre du terrain chez les gamers.