Les ventes de cartes graphiques ont fortement progressé en début d'année

Si la fin d'année 2020 a vu s'écouler d'importants stocks de cartes graphiques, dédiées comme intégrées, le premier trimestre 2021 est resté à un niveau très élevé, profitant des solides ventes d'ordinateurs initiées par la crise sanitaire mondiale.

Le cabinet d'études Jon Peddie Research note que les volumes de GPU livrés en début d'année sont 38% plus importants qu'à la même période l'an dernier et en légère baisse par rapport au trimestre précédent (-3%).

Cela représente 119 millions d'unités, partagées entre Nvidia, AMD et Intel, avec un volume qui aurait pu être encore plus important sans la pénurie de semi-conducteurs qui affecte le marché mondial.

Sur le segment des cartes graphiques dédiées, Nvidia a renforcé son emprise en s'octroyant 81% de part de marché, contre 19% pour AMD, quand le ratio était de 75 / 25 à la même période l'an dernier.

En comptant GPU dédiés et intégrés, on observe qu'Intel améliore légèrement sa part de marché, à 68,18%, contre 66,91% il y a un an. La progression se fait surtout au détriment d'AMD qui perd un peu de terrain (15,17%, contre 16,40% il y a un an) alors que Nvidia est resté stable à 16,65%.

Le manque de composants et les stocks tendus par la forte demande crée une certaine incertitude concernant l'évolution des volumes. Malgré tout, les fournisseurs semblent avoir une vision plutôt positive pour les trimestres à venir.