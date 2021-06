AMD Radeon RX 6000M : les cartes graphiques pour PC portables enfin annoncées

AMD avait pré-annoncé l'arrivée de cartes graphiques Radeon RX 6000M pour PC portables en mars dernier mais n'avait pas donné de nouvelles informations depuis. C'est pour le salon Computex 2021 que sa CEO Lisa Su a réservé l'annonce durant sa keynote.

Ce sont donc trois cartes graphiques qui sont annoncées avec différents nombre de CPU et de quantité de mémoire, visant plusieurs qualités de jeu :

AMD Radeon RX 6800M : jeu 1440p / 120 fps, 40 CU / 12 Go GDDR6 avec bus 192 bit et 96 Mo d'Infinity Cache, 145W

: jeu 1440p / 120 fps, 40 CU / 12 Go GDDR6 avec bus 192 bit et 96 Mo d'Infinity Cache, 145W AMD Radeon RX 6700M : jeu 1440p / 100 fps, 36 CU / 10 Go GDDR6 avec bus 160 bit et 80 Mo d'Infinity Cache, 135W

: jeu 1440p / 100 fps, 36 CU / 10 Go GDDR6 avec bus 160 bit et 80 Mo d'Infinity Cache, 135W AMD Radeon RX 6600M : jeu 1080p / 100 fps, 28 CU / 8 Go GDDR6 avec bus 128 bit et 32 Mo d'Infinity Cache, 100W

On notera que les nouvelles cartes graphiques ne prétendent pas aller jusqu'en 4K et tablent plutôt sur une solide expérience de jeu en 1440p.

Comme les versions pour PC de bureau, les trois cartes reposent sur l'architecture graphique RDNA 2 et bénificient de l'Infinity Cache et du DXR (DirectX Raytracing). Elles profiteront des outils de FidelityFX, dont la Super Resolution FSR optimisant le rendu des jeux, mais aussi le Smart Access Memory en conjonction avec un CPU Ryzen pour gagner encore en performances.

AMD intègre aussi sa technologie SmartShift partageant ponctuellement les ressources entre CPU et GPU et Radeon Chill pour adapter la consommation d'énergie selon le framerate et prolonger l'autonomie.

AMD Advantage, pour des PC portables gaming premium

La firme en profite pour mettre en avant son écosystème en lançant un programme AMD Advantage pour les PC portables conçus avec ses CPU Ryzen et GPU Radeon, permettant de créer des synergies avec quelques points de performances en plus sur certains jeux.

Le programme impose également des pré-requis hardware comme des affichages premium (IPS ou OLED), des SSD PCIe NVMe Gen 3 ou une autonomie d'au moins 10 heures.

AMD cite déjà l'Asus ROG Strix G15/17 AMD Advantage Edition en AMD Radeon RX 6800M et AMD Ryzen 5900 HX Mobile, disponible en juin, et le HP Omen 16 en AMD Radeon RX 6600M et AMD Ryzen 9 5900HX Mobile, en attendant des modèles de Lenovo et MSI plus tard dans l'année.