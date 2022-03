Cartes graphiques : les prix continuent de descendre en Europe

Après l'affolement des prix des cartes graphiques dédiées durant fin 2020 et début 2021, les choses ont commencé à se stabiliser durant l'été dernier et les tarifs ont amorcé une certaine décrue plus nette depuis le début de l'année 2022.

Différents facteurs ont expliqué cette poussée de fièvre initiale, entre capacités de production limitées, rôle des scalpers, impact collatéral du cryptominage, effets de la pandémie et crise des semiconducteurs.

La situation est en train de s'améliorer sur plusieurs fronts (pas tous) et la disponibilité des cartes graphiques de Nvidia et AMD devient moins problématique. Le site 3DCenter.org confirme cette tendance sur les marchés allemand et autrichien avec des prix moyens gonflés désormais de moins de 50% pour les deux marques par rapport aux tarifs de référence.

Les hausse se situent en mars dans un espace de +35% pour les GPU AMD à +40% pour ceux de Nvidia, avec toujours des disparités en fonction des modèles.

En général, l'entrée de gamme colle un peu plus au MRSP tandis que l'offre de référence reste très demandée, plus que les produits premium au sommet de la gamme.

Soit offre et demande sont en train de se caler, soit la demande est en train de s'étioler alors que l'on commence à évoque plus sérieusement les générations suivantes des cartes graphiques avec les architectures Ada Lovelace chez Nvidia et RDNA 3 pour AMD qui arriveront en fin d'année.

Il faut compter aussi avec la baisse de valeur des cryptomonnaies qui rendent moins intéressants les achats en masse de cartes graphiques gaming, sans compter l'arrivée de produits dédiés au cryptominage.

Et l'on attend toujours l'arrivée d'Intel et ses cartes graphiques ARC qui doivent s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires par an.