Intel ARC Alchemist 512 EU : vers un lancement au mois de mai

Le groupe Intel a officialisé l'existence de la gamme de cartes graphiques gaming dédiées ARC lors du salon CES 2022 de Las Vegas avec une première génération Alchemist qui doit être lancée autour du deuxième trimestre 2022.

La firme continue de garder le secret sur le déroulement de son lancement mais Igor's Lab indique avoir eu vent d'un lancement des modèles les plus haut en gamme (SKU 1 à 3) pour PC de bureau durant le mois de mai 2022.

Les trois SKU reposent sur le GPU DG2-512 (ou SOC1) et il semble avoir été retardés afin de peaufiner les pilotes. Les cartes graphiques d'Intel supporteront le ray tracing et l'upscaling 4K via la technologie Intel XeSS.

Intel n'ayant pas détaillé sa gamme, il reste difficile d'avoir une visibilité sur les modèles impactés. Deux cartes graphiques ARC A780 et ARC 580 seraient potentiellement concernées par ce lancement printanier.

La firme de Santa Clara a indiqué vouloir arriver sur le marché des cartes graphiques dédiées sans forcément aller directement sur le plus haut niveau de performance (ce sera pour les générations suivantes Battlemage et Celestial) mais avec de solides volumes de plusieurs millions d'unités à proposer annuellement.