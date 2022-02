Intel veut livrer 4 millions de cartes graphiques ARC en 2022

Intel détaille de nouveau sa stratégie concernant ses cartes graphiques dédiées ARC, promettant toujours les premières disponibilités avant la fin du trimestre et anticipant des millions de GPU livrés sur l'année.

Pour sa journée investisseurs, Intel a fourni des détails sur ses roadmaps et les stratégies de ses différents produits, et en particulier sur son arrivée imminente sur le marché des cartes graphiques dédiées Intel ARC.

La firme est revenue sur ses projets par l'intermédiaire de l'architecture en chef de l'architecture graphique Intel Xe, Raja Koduri, qui a contré les rumeurs en réaffirmant que les premiers GPU ARC Alchemist (pour PC portables) seront bien lancés avant la fin du trimestre en cours.

De la même façon, les cartes graphiques pour PC de bureau sont toujours programmées pour le deuxième trimestre de l'année. Raja Koduri a également indiqué que l'objectif était de livrer 4 millions de cartes graphiques ARC durant l'année 2022, faisant écho à un tweet diffusé il y a quelques semaines sur la volonté d'Intel de mettre "des millions de cartes graphiques entre les mains des joueurs", dans une période où les GPU sont plutôt rares et chers, entre forte demande et pénurie de composants.

Pour AnandTech, cela reste une projection basse par rapport aux volumes de Nvidia et AMD et qui ne permettront à Intel que de gagner au mieux 10% de part de marché mais on peut difficilement reprocher à Intel d'avancer sur ce terrain avec modération pour une première génération de produits sur un marché constitué essentiellement d'un duopole.

Et ce d'autant plus que la firme a déjà une roadmap qui va lui permettre de monter en puissance ces prochaines années. Les GPU ARC Battlemage arriveront ainsi à partir de 2023 avec l'appui des processeurs Meteor Lake, tandis que la gamme ARC Celestial sera proposée à partir de 2024-2025.

Les performances des cartes graphiques proposées par Intel monteront en puissance au fil de ces générations et Celestial devrait donc proposer des GPU particulièrement puissants.