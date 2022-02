Cartes graphiques : la décrue des prix se confirme

La crise des semiconducteurs n'est pas terminée et devrait encore avoir une influence significative cette année mais la pression sur les prix des cartes graphiques semble s'atténuer depuis quelques mois.

selon le décompte de 3DCenter.org sur les marchés allemand et autrichien, une tendance à la baisse initiée en décembre se confirme semaine après semaine tant pour les GPU de Nvidia que ceux d'AMD, au point d'atteindre un niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Les tarifs restent largement supérieurs aux prix de référence mais ils sont maintenant de 157% du MSRP pour les cartes RTX 30 et de 145% du MSRP pour les Radeon RX 6000, alors qu'ils étaient tous deux à au moins +160% encore à la fin du mois de janvier.

Plusieurs éléments principaux sont mis en avant : l'arrivée de cartes graphiques en ouverture de gamme, une meilleure disponibilité générale des GPU et une décrue de la valeur de l'Ethereum qui allège la pression exercée par le cryptominage sur les cartes graphiques gaming en les rendant financièrement moins attractives.

Pendant que la carte Radeon RX 6500 XT est proposée avec un tarif en moyenne 17% plus élevé que le prix annoncé (c'est plutôt +50% pour la RTX 3050), cela n'empêche pas certains GPU de rester de rester à des tarifs très élevés (+50 à +70% du prix de référence), notamment pour certains modèles haut de gamme.