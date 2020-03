Les livraisons de cartes mères et GPU au plus bas, incertitude pour le second semestre

Cartes mères et cartes graphiques pourraient atteindre leur plus faible volume de livraison jamais atteint durant le premier semestre. La reprise espérée sur le troisième trimestre devient incertaine.

Si la Chine reprend progressivement le travail alors que la pandémie semble être enrayée et après des mesures de confinement strictes, les volumes de cartes mères et de cartes graphiques devraient atteindre un plus bas historique sur la première moitié de 2020.

L'industrie chinoise a été stoppée pendant des semaines et la reprise se fait progressivement. Pour le site Digitimes, les principaux acteurs AMD, Nvidia et Intel s'attendent à des ventes faibles sur le premier semestre, tandis qu'une reprise de la demande n'est pas assurée sur le troisième trimestre, alors que l'Europe et les Etats-Unis affrontent à leur tour les joies des restrictions de déplacement, de ralentissement de l'économie et de confinement.

En Chine, les ventes ont chuté sur le mois de février jusqu'à 50% et la reprise ne devrait pas se jouer avant le mois de juillet au mieux, et donc sans doute encore plus tard pour les pays à leur tour touchés de plein fouet par la pandémie.

Outre le fait qu'il est devenu compliqué d'organiser un quelconque événement côté occidental, cette chute violente des ventes de cartes graphiques expliquerait aussi le report complet des annonces prévues par Nvidia pour son événement GTC 2020.

Il serait contre-productif de lancer une nouvelle architecture Ampere et des cartes RTX de nouvelle génération alors que la demande n'est pas là et que les capacités de production ne sont pas encore rétablies.