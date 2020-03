Nvidia : l'architecture Ampere sera annoncée plus tard, la GTC 2020 annulée même en ligne

La GTC 2020 (GPU Technology Conference) de Nvidia devait être l'occasion de dévoiler une nouvelle architecture Ampere venant conforter la position de la firme sans doute du côté des cartes graphiques et accélérateurs pour datacenters.

Face au coronavirus, le groupe a tenté de maintenir l'événement en envisageant de réaliser la grande keynote porteuse des annonces en ligne, et les sessions développeurs en streaming.

Il a fallu ensuite renoncer à ce projet en limitant la découverte des nouveautés à des communiqués de presse directement diffusés le 24 mars. Toutefois, alors que l'épidémie est désormais devenue pandémie et que le confinement s'organise en Occident, Nvidia va reporter les annonces à une date ultérieure.

Dans un billet de blog, le CEO Jensen Huang que le timing n'est pas bon et que salariés et partenaires, comme médias et analystes, ont en ce moment d'autres préoccupations légitimes.

Il préfère donc décaler les présentations à un moment plus propice qui dépendra évidemment de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Dans les quelques fuites apparues ces derniers jours, plusieurs cartes graphiques Ampere ont été repérées avec de nombreux coeurs CUDA (jusqu'à 8000) et pourraient correspondre à de nouvelles générations d'accélérateurs de la gamme Nvidia Tesla.