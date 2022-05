Cartes graphiques : les prix quasiment au niveau des MSRP

Les prix des cartes graphiques sont désormais quasiment en phase avec les tarifs de référence annoncés par les fabricants et les écarts sont désormais de l'ordre de 2% pour AMD et de 6% pour Nvidia.

Après l'échauffement du marché en 2021 qui a vu les prix être multipliés par 3 ou 4 avec des disponibilités très faibles, la tendance à la normalisation s'est confirmée tout au long du mois de mai.

Plusieurs facteurs l'expliquent. La remontée de la production, associée à une amélioration progressive de la pénurie de semiconducteurs, permet de rendre les cartes graphiques plus accessibles.

Le cryptominage s'est également fait plus discret ces derniers mois avec la baisse des valeurs et le mini-krach du mois de mai qui a vu s'éparorer des centaines de milliards de dollars de valorisation. La pression pour récupérer des cartes graphiques gaming afin de les transformer en outils de minage se fait donc moins forte.

Des prix plus bas que les MSRP, hors cas particuliers

Il reste encore des tarifs plus élevés que la moyenne pour certaines cartes graphiques. Les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT d'AMD sont toujours au-delà de 20% de leur référence, tandis que les Radeon RX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti se négocient entre 10 et 20% au-dessus du MSRP.

Sans ces cas particuliers, la moyenne des prix pour les cartes graphiques AMD serait négative (-3,2%) par rapport aux tarifs de référence, tandis que celle des cartes graphiques Nvidia serait faiblement positive (+2%), note le site 3DCenter.org qui collecte ces données à partir des marchés allemand et autrichien.

Le marché s'est donc bien assaini alors que les prochaines générations de cartes graphiques, GeForce RTX 40 sous Ada Lovelace chez Nvidia et Radeon RX 7000 sous RDNA 3 chez AMD, seront lancées d'ici quelques mois.