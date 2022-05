Intel ARC Alchemist : il va falloir être patient pour les GPU pour PC de bureau

Les leakers avaient déjà pointé du doigt les différences entre le calendrier estimé par Intel pour le lancement de ses cartes graphiques ARC et la réalité et une communication officielle vient confirmer l'existence de retards et repréciser les fenêtres de tir pour les GPU mobiles comme pour PC de bureau.

Lisa Pearce, responsable du Visual Compute Group, a apporté dans un billet de blog de nouveaux éléments sur la série ARC. Pour les GPU mobiles, elle confirme des retards dans la finalisation des pilotes, ce qui limite la disponibilité effective des cartes graphiques.

Le lancement a démarré en Corée du Sud avec Samsung et doit être étendu à un plus grand nombre de marchés dans les mois à venir mais il faut tenir tenir compte des difficultés logistiques et de la reprise épidémique de coronavirus en Chine.

Les GPU ARC 3 d'entrée de gamme sont déjà annoncés dans les PC portables de plusieurs fabricants et devraient arriver prochainement tandis que les GPU ARC 5 et ARC 7 ne seront disponibles qu'au début de l'été.

Pour les Intel ARC Desktop, c'est plutôt pour la fin de l'été

Pour ce qui est des GPU Intel ARC pour PC de bureau, la situation est plus complexe du fait des multiples configurations à supporter. La firme annonce donc un lancement pour la série A3 d'entrée de gamme uniquement en Chine pour commencer et uniquement pour les fabricants OEM afin de limiter l'effet de variabilité des configurations matérielles.

Pour les modèles plus haut en gamme ARC A5 et A7, les livraisons aux OEM ne se feront que "plus tard dans l'été" avant d'être proposés chez les revendeurs. Les choses sérieuses ne devraient donc commencer que sur le second semestre de l'année, même s'il reste possible qu'Intel détaille sa feuille de route et ses cartes graphiques desktop durant le salon Computex à Taiwan fin mai.