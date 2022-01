Un smartphone, un routeur, une souris, un casque et un clavier font partie du top des bons plans de la journée

Commençons avec le clavier Logitech G613 qui profite d'une jolie réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté de switchs Romer-G qui offrent des performances mécaniques précises et silencieuses, ils peuvent supporter jusqu'à 70 millions de frappes. Grâce à sa fonction LightSpeed, le clavier est performant et possède une puissance exceptionnelle.

Il faut lui ajouter des piles AA qui permettent une autonomie de 18 mois. Le clavier est doté de 6 touches totalement configurables pour créer des macros ou des commandes personnalisées depuis le logiciel de Logitech.

Sur Amazon, le clavier Logitech G613 est au prix de 99 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au casque gamer Logitech G432 qui bénéficie d'une bonne réduction chez Amazon.

Il est très léger et sans pression, vous profitez sans gêne de votre casque pendant vos longues sessions de jeux. Grâce à ses transducteurs audio de 50 mm, vous bénéficiez en plus d’une expérience de jeu immersive.

Il est doté d’un micro avec la fonction sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Sa batterie vous fait profiter du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Le casque gaming Logitech G432 est à 38 € au lieu de 80 € chez Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris Corsair Ironclaw qui profite de la technologie sans fil avec un capteur optique qui permet une définition jusqu'à 18 000 DPI. On profite aussi d'un rétroéclairage configurable depuis l'application du constructeur.

Grâce à la technologie Slipstream Corsair Wireless, la souris est ultra rapide avec un temps de réponse inférieur à 1 ms et avec la possibilité de choisir un taux de rapport entre 125 Hz et 1000 Hz. Elle est dotée de 10 boutons entièrement programmables.

La souris Corsair Ironclaw est au prix de 63 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite. La version filaire est à 45 € au lieu de 60 €.



Passons ensuite au routeur Xiaomi Mi Routeur 4C qui est doté de 4 antennes directionnelles permettant de maintenir des vitesses incroyables. Il est équipé d'une RAM de 64 Mo et de ROM de 16 Mo permettant de stocker jusqu'à 64 appareils.

Le routeur peut être configuré directement depuis l'application Mi Wifi et permet de contrôler le trafic sur son réseau. L'installation est facile et se fait en trois étapes (raccords, recherche et accès).

Le routeur Xiaomi Mi Routeur 4C est au prix de 10 € au lieu de 15 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Finissons avec le realme 8 4G qui est un smartphone d’entrée de gamme, doté d’un écran Super AMOLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1050 px, au format 20:9.

Il est propulsé un SoC Mediatek Helio G95 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Le téléphone fonctionne sous Android 11 avec la sous-couche realme UI 2.0. De plus, le realme 8 5G est équipé d'une batterie de 4880 mAH compatible, accompagné de la charge rapide 30 Watts, permettant une autonomie d’environ 24 h.

Du côté de la photo, vous profitez d’un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 MP, un module de 8 MP, un module macro de 2 MP et un capteur noir et blanc. Pour faire les selfies, le capteur photo est de 16 mégapixels.

Le smartphone realme 8 4G est au prix réduit de 180 € au lieu de 250 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Cdiscount Mobile qui propose 4 forfaits mobiles dont un 40 Go de data à moins de 10 € par mois sans limitation ou encore le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 260€ ou la souris Logitech G102 à 20€ et une sélection de bons plans.