Chute du prix du casque Jabra Elite 85h avec 40% de rabais (!) accompagné de PC, casques, écouteurs, souris...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le casque Jabra Elite 85h qui voit son prix chuter de 40 % sur Amazon.

Sa batterie vous fait profiter de 41 heures d'autonomie et d'une charge rapide. Le casque profite de la technologie SmartSound, qui analyse votre environnement sonore, mais aussi de la suppression de bruit et de la fonction HearThrough qui vous donne le son dont vous avez besoin.

Vous profiterez d'une superbe communication grâce à ses 8 microphones. De plus, le casque est résistant aux poussières et à la pluie. Le casque détecte lorsque vous le retirez de vos oreilles et il coupe le son.

Sur Amazon, le casque Jabra Elite 85h est au prix de 150 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

PC portable

Casque

Écouteurs

Souris

Montre connectée

Divers

Caméra de surveillance Imou 2022 à 25 €

D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les soldes d'été avec Cdiscount qui lance sa 4e démarque ou encore les 5 offres à ne pas rater avec un smartphone, un casque, une souris, une montre et une enceinte.