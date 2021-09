Le casque Sennheiser HD 458BT à -53%, une superbe offre à saisir ! Et notre TOP sélection de la journée

Du bon son à petit prix, c’est tout à fait possible avec le casque HD 458BT de chez Sennheiser. Il est accompagné de nos bons plans du jour.

Aujourd’hui, le casque Sennheiser HD 458BT est mis en avant avec une très belle promotion à la Fnac.

Le casque affiche un design très simple avec une finition de couleur noire mate, de plus, il est léger avec un poids de 240 g. C’est un casque sans fil que l’on peut connecter facilement à un smartphone grâce à la technologie Bluetooth et via son application téléchargeable sur smartphone. Il possède une très bonne autonomie de 30 heures afin de profiter de sa musique sans interruption.

De plus, le casque Sennheiser HD 450BT est équipé du système de réduction active de bruit offrant la possibilité de s’isoler totalement pour profiter de sa musique et il offre un son de qualité supérieure. Il est le compagnon idéal de vos voyages.

Sur le site de la Fnac, vous trouvez le casque sans fil Sennheiser HD 458BT à seulement 93 € au lieu de 199 € avec une livraison gratuite et rapide.





