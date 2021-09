Les Smart TV : BELLES promotions sur les Samsung Days

La Fnac vient de lancer les Samsung Days, une offre qui se concentre sur les SmartTV mais aussi sur le Home cinema. Avec un mélange d’offres de remboursement et de codes de réduction (CARTABLE pour les adhérents par exemple), la possibilité d’acquérir une TV à petit prix s’offre à vous !

Les Samsung Days sur la Fnac

Prenons l’exemple de la TV Samsung QN95A qui profite de 200 € de réduction grâce à son ODR et la barre de son Q60T offerte.

Elle est équipée d’une dalle Neo QLED de 55" (140 cm) avec une définition de 3840 x 2160 px et un taux de rafraichissement de 100 Hz. La TV est propulsée par le processeur Neo Quantum 4K offrant une qualité d’image parfaite. Au niveau du son, on peut profiter du Dolby Digital 5.1 et du Dolby Digital Plus.

La QN95A affiche 4 ports HDMI, 3 ports USB, un port Ethernet. Elle est compatible Bluetooth, Wifi et GPRS. Côté options, elle offre Le TV mirroring, le Sound Mirroring, le HDR Quantum HDR 2000 ou encore une fonction enregistreur.

Le bon plan sur la TV est accompagné de la barre de son Q60T qui offre un son de qualité grâce à ses 10 haut-parleurs (9 dans la barre de son et un dans le caisson sans fil) offrant une puissance de sortie de 360 W.

Sur le site de la Fnac, vous trouvez l’écran TV Samsung QN95A et la barre de son Q60T au tarif réduit de 1799€ au lieu de 2498 € avec l’ODR de 200 € et la livraison gratuite.



Voici une petite liste des SmartTV qui profitent de super réductions sur le site de la Fnac pour les Samsung Days :

D’autres promotions sur d’autres sites sont aussi disponibles :

