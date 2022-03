Le casque SteelSeries Arctis 3 passe sous la barre de 40 € et notre sélection de bons plans (iPhone, Pixel...)

Un casque d'une très belle puissance à prix plus que réduit sur Amazon, mais aussi notre sélection de bons plans avec iPhone, Pixel, Samsung Galaxy, IdeaPad 5, etc.

Aujourd'hui, nous mettons en avant le casque SteelSeries Arctis 3 qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Il intègre des coussinets AirWeave et un bandeau de suspension parfaitement profilé pour vous offrir un port du casque très agréable, le tout, permet de garder vos oreilles au frais et au sec. Il embarque un micro ClearCast certifié par Discord qui permet d’obtenir une clarté de voix et élimine les bruits de fond.

Les pilotes des haut-parleurs produisent un son à distorsion minimale qui offrent la capacité d’entendre le moindre détail. Le casque permet aussi de bénéficier d'un son spatial compatible avec Windows 10 et les consoles Xbox One.

Le casque SteelSeries Arctis 3 est au prix de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

