Trois super bons plans avec le robot Xiaomi Mop 2C, le Redmi Note 10S et le Xiaomi 11 Lite 5G NE, mais aussi

Commençons avec le smartphone Redmi Note 10S qui propose un affichage de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 px et une dalle Super AMOLED. Il intègre un processeur Helio G95 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photo, le mobile embarque un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un module macro 2 MP et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 MP. Pour faire des selfies, un capteur de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. Pour finir, du côté de l'autonomie, il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W permettant jusqu'à 24 heures d'utilisation.

Sur le site d'AliExpress, le Redmi Note 10S 6+128 Go est au tarif réduit de 175 € au lieu de 229,90 € avec le code TSFRT13 et la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec l'aspirateur Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C. Il possède une puissance d'aspiration élevée de 2200 Pa permettant d'aspirer de grandes quantités de poussières sans aucun problème. Il est composé d'un filtre de trois couches pour éliminer les saletés microscopiques.

L'aspirateur est pourvu également d'un réservoir d'eau de 200 ml avec une serpillière pour nettoyer le sol. Sa batterie haute capacité de 2500 mAh permet une autonomie d'au moins 1,5 heure. Le réservoir à poussières est doté d'une capacité de 600 ml, il n'est donc pas nécessaire de le vider constamment.

Sur AliExpress, le robot Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C est au prix de 184 € avec le code TSFRD40 et la livraison gratuite depuis la France.





Nous finissons cette sélection avec le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui bénéficie aussi d'une bonne réduction sur AliExpress.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 px et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le smartphone embarque le SoC Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le mobile intègre un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour les selfies, il inclut un capteur de 16 mégapixels. Et enfin, il est doté d'une batterie de 4250 mAh avec une charge rapide 33 W.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 257 € avec le code TSFRT25, quant à la version 8+128 Go, elle est au prix de 267 € avec le code TSFRT25.





