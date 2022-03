Le Lenovo G32qc, le Roborock S7, le Crucial P2 1 To, le Lenovo IdeaPad 5 et la Lenovo YOGA TAB11 à prix CASSÉS

Dernier top 5 de la semaine avec l'écran Lenovo G32qc, l'aspirateur robot Roborock S7, le SSD Crucial P2 1 To, le PC portable Lenovo IdeaPad 5 et la tablette Lenovo YOGA TAB11 128 Go.

Commençons ce top 5 avec le robot aspirateur Roborock S7 qui est en réduction sur le site de Rueducommerce.

Il est équipé d’un télémètre laser qui lui permet de cartographier votre maison avec précision. De plus, sur le dessus, le robot intègre trois boutons pour un retour base, pour l’éteindre ou l’allumer et enfin pour effectuer un lavage localisé. Le Roborock S7 est doté de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

Le Robot s'associe à son application lui permettant de limiter les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Enfin, il embarque une batterie de 5200 mAh offrant une autonomie de 3 heures permettant de nettoyer une maison de 250 m².

L'aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 499 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite depuis la France sur Rueducommerce.



Continuons avec le SSD Crucial P2 1 To qui profite d'une chute de prix sur Amazon.

La mémoire est de type NVMe PCI Express 4.0, elle propose ainsi des débits de 2400 Mo/s en lecture et 1900 Mo/s en écriture. Le SSD bénéficie d'une bonne durée de vie avec plus de 300 To d'écriture et une garantie de 5 ans. Il est fourni avec le logiciel du constructeur qui permet un contrôle du disque avancé avec, par exemple, l'effacement sécurisé et les mises à jour du micrologiciel.

Le SSD Crucial P2 1 To est au prix réduit de 80 € au lieu de 112 € avec la livraison gratuite sur Amazon.





Aujourd'hui, l'écran PC gamer incurvé Lenovo G32qc est à prix réduit sur le site d'Amazon.

Il est doté d'un écran de 31,5" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Il profite de la technologie FreeSync Premium qui permet une meilleure synchronisation écran / carte graphique.

L'écran intègre deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie audio. Le Lenovo G32qc vous fera profiter d'une excellente expérience de jeu avec une très bonne qualité d'image. Il est bien sûr courbé pour profiter un maximum de l'immersion.

L'écran PC gamer incurvé Lenovo G32qc est au prix de 260 € au lieu de 400 € sur Amazon avec la livraison incluse.



Continuons avec le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui voit son prix réduit de 150 €.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 10800 pixels. Il est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté d'un lecteur de carte mémoire 4 en 1, d'un port USB 2, de deux ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur Darty, le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 est au tarif réduit de 650 € au lieu de 800 €. La livraison est gratuite.



Finissons avec la tablette Lenovo YOGA TAB11 128 Go qui profite d'une bonne réduction sur Boulanger.





Elle est dotée d'une grande dalle de 11" avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Elle intègre le CPU MediaTek Helio G90T avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il est possible d'étendre l'espace de stockage grâce au lecteur de carte SD La tablette est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi. La YOGA TAB11 est pourvue d'une batterie d'une puissance de 7500 mAh pour vous offrir jusqu'à 15 heures d'autonomie.

Sur Boulanger, la tablette Lenovo YOGA TAB11 128 Go est au prix de 299 € au lieu de 379 € avec la livraison gratuite.





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les trottinettes électriques BEZIOR S2 et BEZIOR S500 MAX ou le vélo Xiaomi Himo C20 qui sont à prix CASSÉS ou encore SONY BRAVIA XR55X90J avec -300€ pour la TV, mais aussi de belles réductions sur notre sélection (Logitech...)