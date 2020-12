Le casque VR Oculus Rift S en promotion, mais aussi Huawei MatePad Pro 6, Jabra Elite 65t, ...

Découvrez les promotions de la journée avec de nombreux bons plans gaming (console, casque VR, jeux, manettes), mais aussi des SSD, smartphones, tablettes, etc.

Le bon plan du jour concerne le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S qui est un casque haut de gamme relié par un câble à un PC puissant donnant toute la mesure de la réalité virtuelle. Il intègre un affichage Fast-Switch de 2560 x 1440 pixels avec le même système de positionnement direct (inside-out) Oculus Insight que celui de l'Oculus Quest, évitant d'avoir à baliser une aire de jeu de capteurs supplémentaires. Le rafraîchissement de l'écran est de 80 Hz

Vous profiterez de cinq capteurs dans la face avant de l'Oculus Rift S et des algorithmes de computer vision se chargent de cartographier l'environnement proche, mais aussi de détecter finement la position des contrôleurs de manière à reproduire plus fidèlement les mouvements des mains et de renforcer l'impression d'immersion.

Vous pourrez profiter du casque de réalité virtuelle Oculus Rift S à 349 € au lieu de 449 € chez la Fnac !



Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres promotions disponibles sur internet :

