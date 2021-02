Cyberpunk 2077 : une importante mise à jour retardée à cause du hack de CD Projekt

Quand la réalité rejoint la fiction, c'est l'éditeur CD Projekt RED qui a vu ses serveurs piratés, une rançon demandée et le code source de plusieurs de ses jeux dérobés et mis aux enchères, dont celui de son titre Cyberpunk 2077 où il est justement question de hacking et de contournement des sécurités.

A la suite des perturbations engendrées par cet événement, la firme vient d'annoncer qu'elle allait reporter une importante mise à jour de son titre phare du moment.

Les développeurs n'ont en effet pu accéder qu'épisodiquement à leur station de travail ces quinze derniers jours, repoussant les projets en cours, rapporte Bloomberg.

CD Projekt ayant refusé de payer la rançon réclamée, de nombreux salariés, souvent en télétravail pour cause de pandémie, n'ont pas pu accéder aux serveurs et à leurs outils, le temps d'investiguer et de normaliser la situation.

Bloomberg indique qu'au-delà de la récupération du code source des jeux, des informations personnelles sur les salariées ont été récupérées, transformant le hack en "cauchemar" et obligeant à mettre en place des mesures de sécurité : gel des comptes, scan des ordinateurs à la recherche de malwares...

Pris dans la tourmente à son lancement, le jeu Cyberpunk 2077 fait maintenant l'objet de raffinements à coups de mises à jour. Celle qui devait arriver ces prochains jours est désormais repoussée à fin mars.