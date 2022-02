CD Projekt travaille sur un nouvel épisode du jeu de cartes solo GWENT

L'éditeur CD Projekt confirme travailler sur un nouveau jeu de cartes dérivé de GWENT qui reprend l'univers de The Witcher.

Tout en continuant de faire évoluer son titre phare Cyberpunk 2077, l'éditeur polonais CD Projekt a annoncé la préparation d'un nouveau jeu de cartes solo racontant une histoire selon le principe et l'univers de GWENT.

GWENT est le jeu de cartes utilisant l'univers d'un autre titre, The Witcher, avec son univers heroic fantasy. Sorti sous l'appellation "GWENT : The Witcher Card Game", le jeu a connu un certain succès, sans aller jusqu'à l'influence des très grands titres de l'éditeur, ce qui lui a déjà valu la création d'une autre aventure similaire : Thronebreaker.

Cela incite tout de même à concevoir une nouvelle aventure reprenant le principe du jeu de cartes et l'univers de The Witcher mais dont la date de lancement n'est pas encore complètement connue, même si l'annonce est prévue cette année (le site IGN parie sur le mois d'octobre).

Le nom de code du futur jeu est The Golden Nekker et il se comportera comme un aventure indépendante et jouable en solo, ne nécessitant pas forcément d'avoir joué aux autres titres ou de connaître sur le bout des doigts l'univers en question.

L'annonce de la préparation du nouveau jeu GWENT a en tous les cas séduit les investisseurs, le cours de CD Projekt ayant bondi de 8% dans la foulée, indique Reuters.