Surprise ! CD Projekt annonce un remake de The Witcher sous Unreal Engine 5

On savait déjà, depuis les dernières grandes annonces de CD Projekt que le studio polonais planchait sur plusieurs épisodes de The Witcher. Le studio avait évoqué plusieurs noms de code en interne sans véritablement dévoiler ce qui se cachait derrière, si ce n'est que l'un d'entre eux, Polaris, serait un tout nouvel épisode premium de la saga.

Finalement, CD Projekt vient de lever le voile sur le projet qui se cache sous le nom de code Canis Majoris : un remake de The Witcher premier du nom, développé sous Unreal Engine 5.

Les origines de la saga

Le jeu était sorti en 2007 et avait connu un succès immédiat, il reviendra donc prochainement sous un nouveau jour. Le choix de l'Unreal Engine 5 avait déjà été évoqué par le passé par CD Projekt qui enterre donc son Red Engine et se rapproche d'Epic Games avec la volonté de développer des outils conjoints.

CD Projekt a toutefois confié le projet non pas à ses équipes, mais à Fool's Theory dont une grande partie des effectifs ont déjà travaillé sur The Witcher 2 et 3. CD Projekt supervisera l'ensemble du projet.

“The Witcher est le projet qui a tout commencé pour nous, pour CD PROJEKT RED. C’est le tout premier jeu que nous avons fait, et c’était un grand moment pour nous à l’époque. En revenant à cette époque et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueuses puisse vivre l’expérience, c’est tout aussi énorme pour nous, peut-être même plus encore,” a dit Adam Badowski, Directeur du Studio, CD PROJEKT RED. “La collaboration avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueuses attendent ce genre de recréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables. Et même s’il va falloir encore du temps avant de partager davantage d’infos sur le jeu, je sais que le jeu en vaudra la chandelle.”

Aucune date de lancement n'a été annoncée pour le moment, et concernant les plateformes, on peut s'attendre à ce que le titre ne sorte que sur PC, PS5 et Xbox Series.