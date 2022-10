The Witcher 4 : il va falloir se montrer très patient

CD Projekt RED avait déjà annoncé avoir l'ambition de revenir plus en profondeur dans la saga The Witcher, mais pour le prochain volet, il faudra attendre...

L'échec initial de Cyberpunk 2077 a motivé le studio polonais CD Projekt à revenir vers les valeurs sûres et c'est ainsi que le studio se tourne à nouveau vers sa franchise The Witcher dont le succès n'est plus à confirmer.

Au début du mois, CD Projekt annonçait ainsi que 3 titres majeurs étaient en préparation sous les noms de code Sirius, Canis Majoris et Polaris. Le premier serait un jeu multijoueur ancré dans l'univers de The Witcher et le second un jeu à part entière orienté JDR en monde ouvert, mais exclusivement solo.

The Witcher 4 : pas avant 2025 au mieux

Concernant le projet Polaris, il s'agira du premier volet d'une nouvelle trilogie exploitant l'univers de The Witcher. Le titre proposera une toute nouvelle aventure et se présentera comme The Witcher 4, mais sans Geralt de Riv.

Face à l'engouement qu'a suscité cette annonce, Adam Kicinski, président de CD Projekt prévient désormais qu'il faudra se montrer patient. Compte tenu de l'avancement des projets cités, il faudra au moins encore 3 années de travail avant de voir The Witcher 4 sortir.

Le titre profitera des dernières technologies graphiques et physiques introduites au sein de l'Unreal Engine 5 et CD Projekt compte même travailler main dans la main avec Epic Games pour développer ses propres outils au sein du moteur.

The Witcher 4 est en phase de préproduction et ce sera l'un des premiers titres de CD Projekt à troquer le RedEngine pour l'Unreal Engine, un temps d'adaptation sera donc nécessaire aux équipes.

En attendant, n'oublions pas que CD Projekt devrait livrer des versions optimisées pour PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 d'ici la fin de l'année.