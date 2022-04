Lumière sur HP : Cdiscount CASSE les prix sur la marque !

Du 26 avril au 2 mai 2022, Cdiscount met en lumière la marque HP avec des PC portables à prix réduit, ou encore des promos sur des souris, des claviers, des casques, des imprimantes, etc. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée.

Prenons par exemple, le PC portable HP Victus 16-D0206nf qui profite plus de 300 € de réduction.

Ce dernier est doté d'une dalle de 16,1" avec une définition de 1920 x 1080 pixels qui profite de la technologie G-Sync qui permet de bénéficiez d'un rendu graphique fluide et sans saccade. Il embarque le processeur Intel Core i5 11400H accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage. Le PC intègre aussi le processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

L'HP Victus 16 est compatible avec la technologie Bluetooth 5.0 et WiFi 6. De plus, nous notons la présence de 4 ports USB 3.2, d'un port HDMI, d'un port Ethernet, d'une prise combo casque et d'un lecteur de carte SD. Pour finir, vous profitez aussi du jeu Total War : Warhammer III lors de l'achat du PC.

Le PC portable HP Victus 16-D0206nf est au prix de 900 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les produits HP chez Cdiscount :

PC portable

Écran PC

Souris

Casque

Imprimante

Clavier



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la chute du prix avec le smartphone Samsung Galaxy A52S et notre sélection du jour ou encore les cinq offres de folie avec les OnePlus Nord 2, PC HP Omen 15, JBL Quantum 100, Xiaomi Mi 27" et SSD PNY 120 Go.