Bon plan : Cdiscount lance les 7 jours HP (PC, écran, imprimante...) mais pas que !

Le bon plan du jour concerne la plateforme d'e-commerce Cdiscount qui vient de lancer les 7 jours HP. La marque américaine Hewlett-Packard est reconnue pour ses produits high-tech et plus précisément ceux concernant le domaine de l'informatique. C'est donc le moment idéal pour revisiter vos équipements avec une sélection complète de produits que Cdiscount propose à prix cassé. Les 7 jours HP sont disponibles du 22 janvier jusqu'au 28 janvier 2020.

Vous trouverez toutes les promotions de cette opération spéciale sur cette page dédiée.

Et vous trouverez ci-dessous notre sélection non exhaustive des promotions les plus intéressantes :



Signalons également une autre opération spéciale chez Cdiscount avec les 7 jours gagnants pour laquelle les remises vont de 5% à 30%. Pour en profiter, il faut choisir des produits éligibles à l'offre puis insérer le coupon de réduction associé GAGNANT5, GAGNANT10, GAGNANT20 et GAGNANT30. Les coupons ne sont pas cumulables entre eux. Les 7 jours gagnants sont disponibles jusqu'au 28 janvier 2020 à 15 heures.

Et notre sélection ci-dessous :



