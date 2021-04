Cerebras WSE Generation 2 : la puce aux 850 000 coeurs se dévoile un peu plus

La puce Cerebras WSE-2 aux 2600 milliards de transistors et avec gravure en 7 nm livre un peu plus de ses secrets.

La firme Cerebras s'est spécialisée dans la conception de puces géantes aux centaines de milliers de coeurs réunis sur une même structure et censées pouvoir remplacer des milliers de GPU en capacité de calcul.

Sa dernière création est le Cerebras WSE Gen 2 (Wafer Scale Engine), un ensemble de 850 000 coeurs gravés en 7 nm chez TSMC et comprenant 2600 milliards de transistors pour une empreinte de 46 225 mm2, soit un joli carré de 21 cm de côté environ.

On sait désormais combien de mémoire embarque le WSE Gen 2 : 40 Go de SRAM pour une énorme bande passante de 20 Po/s, soit plus du double de la génération précédente (gravée en 16 nm), tout en conservant la même puissance de 15 kW. Le lien d'interconnexion assure pour sa part une vitesse de transfert de 220 Pb/s.

Cette immense puce dédiée au traitements d'intelligence artificielle se retrouvera à bord d'un système Cerebras CS-2 de type 15U mais les prix ne sont pas connus. Etant donné que le WSE Gen 1 est commercialisé à plus de 2 millions de dollars, le WSE-2, avec sa gravure plus fine et les optimisations apportées, devrait être un bon cran au-dessus.

La première génération est utilisée dans certains centres de supercalculateurs, comme à l'Argonne National Lab où deux puces géantes sont utilisées dans la recherche contre le cancer. Pour le Cerebras WSE-2, la disponibilité est fixée au troisième trimestre 2021.