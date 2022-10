Quelles chaînes TV sont le plus en retard pour la diffusion des programmes ?

Régulièrement, les téléspectateurs se plaignent des retards pris pour la diffusion des programmes télévisés par rapport aux horaires annoncés dans la presse et sur internet. C'est particulièrement vrai pour les programmes de début de soirée à la télévision.

Il s'agit du fameux prime time qui n'a eu de cesse au fil des années d'être repoussé, avec des programmes d'avant-soirée (ou dits d'access prime time) qui s'étendent en longueur. Un moyen également pour certaines chaînes de multiplier les pages de publicités.

Cette tactique peut être critiquable et susceptible de porter tort au final à la télévision traditionnelle avec un mode de consommation linéaire qui subit la forte concurrence d'acteurs notamment américains comme Prime Video d'Amazon, Disney+ et Netflix pour en citer quelques-uns.

Du mieux dans l'ensemble

Il n'y a pas de cadre juridique qui impose un horaire précis pour les programmes de télévision. Les chaînes privées doivent néanmoins respecter les dispositions dans leur convention, ou le cahier des charges de France Télévisions pour les chaînes publiques.

L'année dernière, le régulateur de l'audiovisuel avait pointé du doigt un relâchement des efforts entrepris par les chaînes pour les premières parties de soirées, avec souvent plusieurs minutes de retard par rapport à l'horaire annoncé.

Cette semaine, l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a fait un nouveau point avec des données du premier semestre 2022 de son observatoire dédié. L'Arcom souligne une amélioration avec un retard moyen sur l'ensemble des chaînes nationales gratuites qui s'établit à 2 minutes 49 secondes.

De fortes disparités existent

En queue de peloton, TMC avec un retard moyen de plus de 6 minutes, même si ce retard est en baisse notable sur un an. Trois autres chaînes sont à plus de 5 minutes de retard sur les horaires annoncés : C8, RMC Story et RMC Découverte. La chaîne C8 aggrave de manière sensible son retard par rapport à 2021.

Alors que TF1 était au-delà de 7 minutes de retard moyen en septembre 2021, c'est désormais sous la barre des 4 minutes. La plus forte amélioration est néanmoins à mettre à l'actif de France 3 qui se positionne en tête du classement avec un retard moyen de 9 secondes.

" Les préoccupations des téléspectateurs portent souvent sur l'heure de plus en plus tardive de début de soirée des programmes télévisés, tendance qui semble se confirmer depuis la rentrée ", indique par ailleurs l'Arcom qui va se rapprocher des éditeurs afin d'évoquer ce sujet avec eux.