TF1 se met à la météo de l'électricité et prend la mesure de l'urgence climatique

Après le groupe France Télévisions, c'est le groupe audiovisuel TF1 (TF1, LCI et TF1 Info) qui annonce la mise à en place sur ses antennes d'un bulletin météo de l'électricité ou autrement qualifié de bulletin météo de la consommation d'énergie.

Comme pour France Télé, cette initiative de TF1 entre dans le cadre d'un partenariat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Elle repose ainsi sur le dispositif EcoWatt de RTE dont les alertes seront relayées dans les bulletins météo.

" Le partenariat avec RTE vise à sensibiliser les téléspectateurs sur les enjeux énergétiques ", indique le groupe TF1 en le présentant inédit et d'envergure. En plus de l'alerte EcoWatt, les téléspectateurs seront informés concernant le risque de tension pesant sur l'approvisionnement en électricité.

Les pictogrammes de EcoWatt à l'antenne

L'objectif du dispositif EcoWatt est pour rappel de permettre d'alerter les Français, les entreprises et les collectivités quand le système électrique commence à se tendre fortement. Le rouge indique une situation très tendue sur le système électrique face à laquelle des coupures sont inévitables s'il n'y a pas une baisse de la consommation pendant les pics entre 8h et 13h, 18h et 20h.

Avec les pictogrammes de EcoWatt, le orange est pour un système électrique tendu, tandis que le vert est synonyme d'une consommation normale. La période de vigilance a déjà débuté, sans attendre l'hiver. D'après RTE, le risque de coupure d'électricité n'est pas exclu et pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 % à 5 % dans la majorité des cas.

" EcoWatt est le symbole d'une France responsable et solidaire. Si chacun adopte les bons gestes au bon moment cet hiver, nous traverserons cette période exceptionnelle sans coupures. Merci à TF1 pour son engagement à nos côtés ", déclare Xavier Piechaczyk. Le président du directoire de RTE avait aussi salué le partenariat avec France Télévisions en soulignant une mission de service public.

" Je salue les contributions des groupes France Télé et TF1 pour faire connaître le dispositif EcoWatt et promouvoir une consommation énergétique responsable face au risque de tension sur le réseau cet hiver ", a par ailleurs réagi la ministre de la Transition Énergétique. Agnès Pannier-Runacher lance le fameux appel à la sobriété.

Une feuille de route climat pour TF1

Plus globalement, le groupe TF1 a présenté une feuille de route climat 2022. Elle comprend le lancement d'une marque " Notre Planète " pour regrouper les sujets dédiés à la transition écologique et un baromètre climat pour la mesure des sujets environnementaux dans l'information.

De nouveaux formats comme la réalité augmentée serviront à illustrer les effets du changement climatique en France en 2030 et autour de diverses thématiques (alimentation, travail, énergie, logement et transport).

En plus d'une formation des rédactions du groupe aux enjeux de la transition écologique, un comité d'experts pourra leur apporter son aide. Il est constitué de 11 experts dans les domaines de l'agriculture, l'économie de l'énergie, la transition énergétique, l'écologie, la collecte de déchets, le numérique responsable...