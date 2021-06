La chaleur s'installe, équipez-vous avec ce ventilateur connecté Xiaomi au meilleur prix !

Comme chaque été, la ruée sur les climatiseurs et ventilateurs bat son plein, et certains revendeurs organisent des promotions particulièrement séduisantes.

C'est le cas pour le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, un ventilateur sur pied disposant de fonctionnalités connectées.

Via l'application dédiée, il est possible de régler la puissance de la ventilation sur 100 niveaux. Disposant de 7 pales pour un diamètre de 35,5 cm, il dispose de différents réglages de balayage en mode pendule : 30, 60, 90 et 140 degrés.

Le bruit émis en fonctionnement est annoncé à 58dB et la connexion sans fil exploite la technologie Wi-Fi IEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz.



Gshopper propose actuellement le ventilateur connecté Mi Smart Standing Fan 2 est affiché à seulement 69,99 € avec le code C0522E4F4B avec la livraison gratuite depuis la Belgique en quelques jours.



