Chevrolet BET : General Motors prépare un nouveau pick-up électrique

Le projet a été rendu officiel la semaine dernière par General Motors dans son rapport sur le développement durable. Un véhicule plus écologique et plus économique qui sera équipé d’une batterie permettant à la voiture de parcourir jusqu’à 643 km en une seule charge. Bien qu’aucune date ne soit encore prévue pour la sortie de ce nouveau véhicule électrique, les consommateurs s’attendent à ce que le Chevrolet BET soit disponible sur le marché d’ici la fin de l’année.

L’entreprise doit apporter une profonde modification de ses cellules de batterie. Une modification conséquente du taux de cobalt dans la composition de la batterie de cette camionnette est ainsi envisagée pour la rendre encore plus puissante. Le PDG de General Motors, Mary Barra, a fait pour la première fois allusion à un nouveau véhicule électrique à la fin de l’année dernière. Pour l’instant, l’entreprise n’a donné aucune autre précision quant à sa date de mise en vente.

Les autres constructeurs automobiles ne sont pas en reste dans la course aux véhicules électriques. C’est en ce sens que Tesla prévoit de sortir son fameux Cybertruck, avec une autonomie jusqu'à 804 km dès la fin de l’année prochaine, de même pour la version électrique du pick-up F-150 de Ford prévue pour 2022.