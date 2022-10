La Chine ne veut pas de Starlink au-dessus de sa tête

L'accès à internet par satellite via la constellation Starlink de SpaceX ? Très peu pour le gouvernement chinois.

Le principe des constellations de micro-satellites en cours de déploiement est de permettre un accès à Internet par satellite indépendant des réseaux terrestres qui peuvent être désactivés ou détruits en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.

Le réseau Starlink est l'un des plus avancés et emblématiques dans la mesure où il a permis de restaurer une connexion Internet en Ukraine, permettant aux habitants et aux militaires d'échanger des informations sans la contrainte d'une surveillance par la Russie.

Cette capacité à passer outre les réseaux terrestres et leur contrôle inquiète certains gouvernements qui verraient d'un mauvais oeil un déploiement au-dessus de leur territoire.

Pas de Starlink pour la Chine...au sens large ?

La Chine a déjà désapprouvé l'activation du service Starlink pour l'Ukraine et les autorités auraient demandé des garanties pour que l'accès à Internet par satellite ne soit pas mis en service dans l'Empire du Milieu, selon un entretien du Financial Times avec Elon Musk.

L'article ne dit pas si le milliardaire a accepté ces conditions même si cela risque sans doute de conditionner la bonne marche d'autres activités comme la production et la vente de ses voitures électriques Tesla en Chine.

La Gigafactory de Shanghai, qui produit des Tesla Model 3 et Model Y en grands volumes, contribue pour un cinquième des revenus du constructeur automobile également dirigé par l'homme d'affaires.

S'il doit y avoir une constellation de satellites permettant un accès à Internet dans l'Empire du milieu, elle sera sans doute d'origine chinoise, le pays souhaitant développer ses propres technologies et moins dépendre du savoir-faire occidental qui, par ailleurs, lui est de plus en plus fermé.

La constellation Beidou permet déjà de se passer du système GPS américain et il n'y a pas de raison, étant donné l'intérêt de la Chine pour le domaine aérospatial, que d'autres technologies ne soient exploitées.

Des pressions grandissantes

Les Etats-Unis viennent de renforcer les mesures pour bloquer un peu plus l'accès aux puces et aux équipements permettant de les produire, en vue de ralentir les progrès chinois en matière de conception et production de composants électroniques qui pourraient être utilisés pour des applications militaires.

La question de l'activation de Starlink pourrait être particulièrement sensible dans le cas de Taiwan. La Chine considère ce territoire comme sien et entend le récupérer à un moment ou à un autre, comme elle l'a fait avec la reprise en main de Hong Kong.

Si les autorités affirment oeuvrer pour une réunification pacifique, les tensions n'ont cessé de grimper à ce sujet ces derniers mois, les Etats-Unis se disant prêts à défendre l'île si la situation l'imposait.