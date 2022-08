En sueur, la Chine rationne l'électricité et met à l'arrêt des usines

La Chine affronte une énorme vague de chaleur qui met à mal son réseau électrique et force la fermeture de sites de production de composants électroniques.

En Chine aussi, il fait très chaud, avec une vague de chaleur et des températures de 40 degrés que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour y faire, les climatiseurs tournent à plein régime et affaiblissent les capacités du réseau électrique, déjà freiné par la faible production hydroélectrique dans certaines régions, faute d'eau suffisante dans les fleuves et les rivières.

La situation est particulièrement difficile dans la région du Sichuan et impose des restrictions d'électricité du faite de sa forte dépendance à l'hydroélectricité. La province a décidé de fermer les usines locales pour six jours afin d'éviter des coupures d'électricité pour la population, rapporte CNN, ce qui ne fait pas les affaires de bon nombre de sociétés high-tech.

Le Sichuan produit du lithium, indispensable pour les batteries électriques, mais aussi différents matériaux bruts, ce qui pourrait conduire à des hausses de prix des matières premières et, en retour, des produits finis.

Le secteur high-tech impacté

De nombreuses entreprises gèrent des usines dans le secteur, comme CATL pour les batteries électriques (fournissant Tesla), mais aussi Foxconn, Texas Instruments ou Intel, ainsi que des constructeurs comme Volkswagen ou Toyota. Les enteprises locales ont déjà annoncé que les mesures de fermeture auront un impact sur leur production.

L'arrêt des activités est programmé jusqu'au 20 août et il reste à voir si la météo sera plus favorable ensuite. Le problème du manque d'eau risque toutefois de créer une situation conflictuelle prolongée. Malgré cela, certains acteurs estiment que les perturbations seront légères sur leurs activités.

Ces difficultés s'ajoutent à celles liées aux fermetures d'usines en début d'année pour cause de reprise de l'épidémie de coronavirus en Chine.