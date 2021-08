CHiQ 9000BTU : 52 % de RÉDUC sur le climatiseur portable, et notre IMMENSE sélection des bons plans du jour

Aujourd’hui, le CHiQ 9000BTU est en promo sur le site Amazon avec une très belle réduction de 52 %.

Grâce à son brassage du volume d’air de 340m³/h, le climatiseur permet un refroidissement rapide de la pièce et expulse l’air jusqu’à 5 mètres. Le CHiQ 9000BTU possède trois modes : refroidissement, ventilation et déshumidification, avec trois vitesses différentes. Il est aussi possible de régler la température entre 16 et 32 °C. De plus, il est équipé d’un mode veille et d’une minuterie.

Le CHiQ-9000BTU est facilement mobile grâce à ses roues et il peut tourner sur 360°. Il est fourni avec un réducteur de bruit permettant de l’utiliser sans trop de dérangement même pendant la nuit. Il est fourni avec une télécommande afin de faciliter son usage.

Vous trouverez le climatiseur portable CHiQ-9000BTU au prix plus que réduit de 272 € au lieu de 600 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.

